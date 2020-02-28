Определилась официальная дата боя Джошуа – Пулев

Промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Гірн подтвердил договоренность с Бобом Арумом по бою с болгарином Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).
Об этом сообщает BoxingScene.
Таким образом, сторонам удалось согласовать поединок без проведения торгов.
Джошуа и Пулев сразятся 20 июня в Лондоне на футбольной арене Tottenham Hotspur Stadium, которая вмещает более 60 тысяч человек.
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Для Джошуа бой с Пулевым станет первым с момента победы в реванше над Энди Руисом (33-2, 22 КО). Британец в декабре прошлого года выиграл единогласным решением судей и вернул в свои руки три титула в хевівейті.