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Гарсия: Лопес может потрясти Ломаченко

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Гарсия видит украинца фаворитом боя

#Гарсия #Ломаченко

Источник – Tribuna.com.

Предстоящий бой за абсолютное чемпионство в легком весе между чемпионом WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) будет очень конкурентным.

Об этом экс-чемпион мира Майки Гарсия заявил в интервью AB BOXING NEWS.

“Лопес – очень хороший боец. Он очень уверен в себе и опасен для любого соперника. Он продолжает развиваться. Может, мы с ним встретимся, когда он поднимется в весе.

Ломаченко не лучший в легком весе. Он гораздо сильнее в меньших весах.

Я думаю, что у них получится конкурентный бой. Теофімо – сложный соперник, но Ломаченко будет фаворитом. Но надо сказать, что Лопес может потрясти Ломаченко через свою силу”, – сказал Гарсия.

Ранее, Беринчик Ломаченко вызвал на бой.

Источник: champion.com.ua
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