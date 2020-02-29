Гарсия: Лопес может потрясти Ломаченко

Гарсия видит украинца фаворитом боя
#Гарсия #Ломаченко
Источник – Tribuna.com.
Предстоящий бой за абсолютное чемпионство в легком весе между чемпионом WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) будет очень конкурентным.
Об этом экс-чемпион мира Майки Гарсия заявил в интервью AB BOXING NEWS.
“Лопес – очень хороший боец. Он очень уверен в себе и опасен для любого соперника. Он продолжает развиваться. Может, мы с ним встретимся, когда он поднимется в весе.
Ломаченко не лучший в легком весе. Он гораздо сильнее в меньших весах.
Я думаю, что у них получится конкурентный бой. Теофімо – сложный соперник, но Ломаченко будет фаворитом. Но надо сказать, что Лопес может потрясти Ломаченко через свою силу”, – сказал Гарсия.
“Лопес – очень хороший боец. Он очень уверен в себе и опасен для любого соперника. Он продолжает развиваться. Может, мы с ним встретимся, когда он поднимется в весе.
Ломаченко не лучший в легком весе. Он гораздо сильнее в меньших весах.
Я думаю, что у них получится конкурентный бой. Теофімо – сложный соперник, но Ломаченко будет фаворитом. Но надо сказать, что Лопес может потрясти Ломаченко через свою силу”, – сказал Гарсия.
Ранее, Беринчик Ломаченко вызвал на бой.
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