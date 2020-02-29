Гарсия: Лопес может потрясти Ломаченко

Гарсия видит украинца фаворитом боя

#Гарсия #Ломаченко

Источник – Tribuna.com.

Предстоящий бой за абсолютное чемпионство в легком весе между чемпионом WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) будет очень конкурентным.

Об этом экс-чемпион мира Майки Гарсия заявил в интервью AB BOXING NEWS.

“Лопес – очень хороший боец. Он очень уверен в себе и опасен для любого соперника. Он продолжает развиваться. Может, мы с ним встретимся, когда он поднимется в весе. Ломаченко не лучший в легком весе. Он гораздо сильнее в меньших весах. Я думаю, что у них получится конкурентный бой. Теофімо – сложный соперник, но Ломаченко будет фаворитом. Но надо сказать, что Лопес может потрясти Ломаченко через свою силу”, – сказал Гарсия.

Ранее, Беринчик Ломаченко вызвал на бой.