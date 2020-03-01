Гірн: Усик и Паркер могут разыграть пояс Джошуа

Украинец может побороться за свой первый титул в супертяжелом весе

#Гірн, #Усик

Источник – 24boxing.com.ua.

Чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) может освободить один из своих титулов из-за стремления подраться с Тайсоном Фьюри.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн.

“Если Джошуа хочет провести бой с Тайсоном Фьюри, ему придется освободить пояс WBO, за который бы подрались Александр Усик и Джозеф Паркер. Думаю, что это был бы отличный поединок”, – предположил Гірн.

Напомним, определилась официальная дата боя Джошуа – Пулев.