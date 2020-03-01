Новое на сайте

еще
Воскресенье, 1 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксГірн: Усик и Паркер могут разыграть пояс Джошуа
Бокс

Гірн: Усик и Паркер могут разыграть пояс Джошуа

AdminНет комментариев
Добавлено

Украинец может побороться за свой первый титул в супертяжелом весе

#Гірн, #Усик

Источник – 24boxing.com.ua.

Чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) может освободить один из своих титулов из-за стремления подраться с Тайсоном Фьюри.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн.

Если Джошуа хочет провести бой с Тайсоном Фьюри, ему придется освободить пояс WBO, за который бы подрались Александр Усик и Джозеф Паркер. Думаю, что это был бы отличный поединок”, – предположил Гірн.

Напомним, определилась официальная дата боя Джошуа – Пулев.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Официально объявили третий бой Фьюри – Уайлдер

Сенченко: Кличко и сейчас дал бы хороший бой Фьюри

Паркер нокаутировал Вінтерса в 5-м раунде

Уайлдер – Фьюри: Боб Арум рассказал, где пройдет третий бой

Лопес: Бой с Ломаченко закончится только по одному сценарию – нокаутом

Закрыть