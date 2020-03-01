Официально объявили третий бой Фьюри – Уайлдер

Боб Арум сделал заявление

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – Boxing News 24.

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри проведет третий бой против экс-чемпиона мира в тяжелом дивизионе Деонтея Уайлдера летом.

Об этом заявил промоутер Фьюри Боб Арум.

“Команда Уайлдера сообщила нам, что они активируют возможность проведения реванша. Бой состоится в июле”, – рассказал Арум.

Напомним, Фьюри уничтожил Уайлдера и стал чемпионом мира WBC.