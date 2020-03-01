Новое на сайте

еще
Воскресенье, 1 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксОфициально объявили третий бой Фьюри – Уайлдер
Бокс

Официально объявили третий бой Фьюри – Уайлдер

AdminНет комментариев
Добавлено

Боб Арум сделал заявление

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – Boxing News 24.

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри проведет третий бой против экс-чемпиона мира в тяжелом дивизионе Деонтея Уайлдера летом.

Об этом заявил промоутер Фьюри Боб Арум.

“Команда Уайлдера сообщила нам, что они активируют возможность проведения реванша. Бой состоится в июле”, – рассказал Арум.

Напомним, Фьюри уничтожил Уайлдера и стал чемпионом мира WBC.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Сенченко: Кличко и сейчас дал бы хороший бой Фьюри

Паркер нокаутировал Вінтерса в 5-м раунде

Уайлдер – Фьюри: Боб Арум рассказал, где пройдет третий бой

Лопес: Бой с Ломаченко закончится только по одному сценарию – нокаутом

Гарсия: Лопес может потрясти Ломаченко

Закрыть