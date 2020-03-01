Официально объявили третий бой Фьюри – Уайлдер

Боб Арум сделал заявление
#Фьюри, #Уайлдер
Источник – Boxing News 24.
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри проведет третий бой против экс-чемпиона мира в тяжелом дивизионе Деонтея Уайлдера летом.
Об этом заявил промоутер Фьюри Боб Арум.
“Команда Уайлдера сообщила нам, что они активируют возможность проведения реванша. Бой состоится в июле”, – рассказал Арум.
“Команда Уайлдера сообщила нам, что они активируют возможность проведения реванша. Бой состоится в июле”, – рассказал Арум.
Напомним, Фьюри уничтожил Уайлдера и стал чемпионом мира WBC.
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