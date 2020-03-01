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Паркер: Я не против выйти на бой с Усиком

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Паркер поделился своими ближайшими планами

#Паркер #Усик

Источник – 24boxing.com.ua.

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер (27-2, 21 КО) готов провести бой с украинцем Александром Усиком.

Об этом он заявил в интервью Metro.

“Я готов провести поединок с любым оппонентом из пятерки или десятки лучших. У меня вышел бы хороший бой с Ділліаном Уайтом. В тот раз он был сильнее.

Но я верю, что могу победить его. Я не буду вызывать Уайта на бой, он в погоне за титулом чемпиона мира. Также я бы подрался с Чисорой, Поветкиным и Усиком”, – заявил Паркер.

Раньше, Паркер нокаутировал Вінтерса в 5-м раунде.

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Напомним, Усик и Паркер могут разыграть пояс Джошуа.

Источник: champion.com.ua
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