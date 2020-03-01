Паркер: Я не против выйти на бой с Усиком

Паркер поделился своими ближайшими планами
#Паркер #Усик
Источник – 24boxing.com.ua.
Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер (27-2, 21 КО) готов провести бой с украинцем Александром Усиком.
Об этом он заявил в интервью Metro.
“Я готов провести поединок с любым оппонентом из пятерки или десятки лучших. У меня вышел бы хороший бой с Ділліаном Уайтом. В тот раз он был сильнее.
Но я верю, что могу победить его. Я не буду вызывать Уайта на бой, он в погоне за титулом чемпиона мира. Также я бы подрался с Чисорой, Поветкиным и Усиком”, – заявил Паркер.
“Я готов провести поединок с любым оппонентом из пятерки или десятки лучших. У меня вышел бы хороший бой с Ділліаном Уайтом. В тот раз он был сильнее.
Но я верю, что могу победить его. Я не буду вызывать Уайта на бой, он в погоне за титулом чемпиона мира. Также я бы подрался с Чисорой, Поветкиным и Усиком”, – заявил Паркер.
Раньше, Паркер нокаутировал Вінтерса в 5-м раунде.
Напомним, Усик и Паркер могут разыграть пояс Джошуа.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: