Стало известно, сколько Усик заработал за 2019 год

Александр занял только четвертое место среди украинских боксеров по доходам

Источник – Чемпион.

Экс-абсолютный чемпион мира в крузервейті Александр Усик в прошлом году провел лишь один бой. Украинец дебютировал в хевівейті победой над американцем Чазом Уізерспуном 12 октября в Чикаго.

Напомним, поединок в мае прошлого против представителя Камеруна Карлоса Такама был отменен из-за травмы украинца.

По информации Чемпиона, гонорар за один бой против малоизвестного боксера и немногочисленные рекламные контракты позволили Александру Усику заработать в 2019 году 1,2 миллиона долларов.

По этому показателю Усик занял лишь четвертое место среди украинских боксеров-профессионалов.

Первую строчку занял Василий Ломаченко, который благодаря выходам в ринг против британцев Энтони Крола и Люка Кэмбела заработал 6 миллионов долларов. Второе место в активе Сергея Деревянченко, который заработал 5,6 миллионов долларов, в первую очередь благодаря мегафайту с Геннадием Головкиным. На третьем месте оказался Александр Гвоздик, гонорары которого в 2019 году за два чемпионских боя составили 2,8 миллиона долларов. У Александра Усика четвертое место и он последний “миллионер” среди украинских боксеров по итогам прошлого года. Остальные наших боксеров-профессионалов заработали значительно меньше миллиона долларов.

Рейтинг доходов украинских боксеров 2019 году по данным Чемпиона:

1. Василий Ломаченко (провел два боя) – 6 млн. долларов

2. Сергей Деревьев’янченко (два потомуй) – 5,6 млн. долларов

3. Александр Гвоздик (два бои) – 2,8 млн. долларов

4. Александр Усик (один бой) – 1,2 млн. долларов

Иван Яворский, Чемпион