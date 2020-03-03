Определился гонорар Чисоры за бой с Усиком

Дерек Чисора получит серьезные деньги за бой с Александром Усиком
#Чисора, #Усик
Источник – mixsport.pro.
Стал известен гонорар, который получит Дерек Чисора за бой против украинца Александра Усика.
Об этом сообщает Mixspoгt.pro.
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Гарантированный контракт Чисоры в этом поединке составит 2 млн фунтов стерлингов. Также Дерек получит процент отчислений от платной трансляции боя на территории Великобритании.
Напомним, определилась официальная дата боя Усик – Чисора.
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