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Бокс

Определился гонорар Чисоры за бой с Усиком

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Дерек Чисора получит серьезные деньги за бой с Александром Усиком

#Чисора, #Усик

Источник – mixsport.pro.

Стал известен гонорар, который получит Дерек Чисора за бой против украинца Александра Усика.

Об этом сообщает Mixspoгt.pro.

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Гарантированный контракт Чисоры в этом поединке составит 2 млн фунтов стерлингов. Также Дерек получит процент отчислений от платной трансляции боя на территории Великобритании.

Напомним, определилась официальная дата боя Усик – Чисора.

Источник: champion.com.ua
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