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Бокс

Стали известны кандидаты на бой с Руисом

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В списке возможных оппонентов всего два боксера

#Руис

Источник – isport.ua.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис вернется в ринг в августе.

Об этом сообщает известный журналист Майк Коппінджер.

Мексиканец может провести бой с 30-летним поляком Адамом Ковнацкі или 38-летним Крисом Арреолой из Мексики. При этом Ковнацкі является приоритетным кандидатом для команды Руиса.

Однако для встречи с экс-чемпионом мира Ковнацкі предстоит победить финского боксера Роберта Хелениуса, поединок с которым состоится 7 марта в Бруклине (Нью-Йорк, США).

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В последнем бою, который прошел в декабре прошлого года, Энди Руис проиграл в реванше Энтони Джошуа.

Ранее, Джошуа подтвердил дату боя против Пулева.

Напомним, Джошуа и Пулев сразятся на стадионе Тоттенхэма.

Источник: champion.com.ua
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