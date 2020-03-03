Стали известны кандидаты на бой с Руисом

В списке возможных оппонентов всего два боксера
#Руис
Источник – isport.ua.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис вернется в ринг в августе.
Об этом сообщает известный журналист Майк Коппінджер.
Мексиканец может провести бой с 30-летним поляком Адамом Ковнацкі или 38-летним Крисом Арреолой из Мексики. При этом Ковнацкі является приоритетным кандидатом для команды Руиса.
Однако для встречи с экс-чемпионом мира Ковнацкі предстоит победить финского боксера Роберта Хелениуса, поединок с которым состоится 7 марта в Бруклине (Нью-Йорк, США).
В последнем бою, который прошел в декабре прошлого года, Энди Руис проиграл в реванше Энтони Джошуа.
Ранее, Джошуа подтвердил дату боя против Пулева.
Напомним, Джошуа и Пулев сразятся на стадионе Тоттенхэма.
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