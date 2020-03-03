Новое на сайте

еще
Вторник, 3 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксУсик: как-То достал из машины палку и разогнал хулиганов
Бокс

Усик: как-То достал из машины палку и разогнал хулиганов

AdminНет комментариев
Добавлено

Боксер рассказал студентам интересную историю

#Усик

Источник – sport.ua.

33-летний украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик однажды защитил двух молодых людей.

Об этом заявил сам боксер.

“Однажды я ехал на машине и увидел, что шел парень с девушкой, а к нему пристали другие два парня. Для меня такая ситуация неприемлема. Это за гранью моего понимания. Если он с девушкой, то у него есть иммунитет.

Так делать нельзя. Девчонка, естественно, вступилась за него. Я вышел из машины, достал палку, разогнал этих хулиганов. Почему я достал палку из машины? У меня есть бита, мне подарили. Откуда я знаю, может, чем есть у них…

Проходили курсанты мимо, останавливались, спрашивали, в чем дело. Не знаю, почему они подумали, что я инициатор этого всего. Может, потому что у меня была бита”, – сказал Усик.

Ранее, стало известно, сколько Усик заработал за 2019 год.

Читайте также:  Макгрегор - Серроне: онлайн-трансляция боя

Напомним, определилась официальная дата боя Джошуа – Пулев.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

18 + 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Джошуа и Пулев сразятся на стадионе Тоттенхэма

Джошуа подтвердил дату боя против Пулева

Стало известно, сколько Усик заработал за 2019 год

Паркер: Я не против выйти на бой с Усиком

Гірн: Усик и Паркер могут разыграть пояс Джошуа

Закрыть