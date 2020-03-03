Усик: как-То достал из машины палку и разогнал хулиганов

Боксер рассказал студентам интересную историю

#Усик

Источник – sport.ua.

33-летний украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик однажды защитил двух молодых людей.

Об этом заявил сам боксер.

“Однажды я ехал на машине и увидел, что шел парень с девушкой, а к нему пристали другие два парня. Для меня такая ситуация неприемлема. Это за гранью моего понимания. Если он с девушкой, то у него есть иммунитет.

Так делать нельзя. Девчонка, естественно, вступилась за него. Я вышел из машины, достал палку, разогнал этих хулиганов. Почему я достал палку из машины? У меня есть бита, мне подарили. Откуда я знаю, может, чем есть у них…

Проходили курсанты мимо, останавливались, спрашивали, в чем дело. Не знаю, почему они подумали, что я инициатор этого всего. Может, потому что у меня была бита”, – сказал Усик.