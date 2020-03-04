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Бокс

Руис назвал свой идеальный вес

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Боксер намерен вернуть себе свою боевую вес 250 фунтов

#Руис

Источник – iSport.ua.

Экс-обладателю титула чемпиона мира в хевівейте Энди Руису необходимо весить около 113 килограммов, чтобы быть в форме.

Об этом он заявил в интервью Boxing Scene.

“В моем последнем бою я весил больше 280 фунтов (127 кг). Это избыточный вес, у меня не получалось быстро двигаться в ринге, проводить комбинации.

Моя цель – 250 фунтов. Я буду легче и очень быстро бить. Желаю немедленно начать тренировки”, – отметил Руис.

Ранее, Джошуа подтвердил дату боя против Пулева.

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Напомним, Джошуа и Пулев сразятся на стадионе Тоттенхэма.

Источник: champion.com.ua
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