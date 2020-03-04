Владимир Кличко: Решение ФБУ по Вихристу – абсолютная глупость

Владимир Кличко дал свою оценку действиям исполкома Федерации бокса Украины относительно ситуации с переходом Виктора Вихриста в профессиональный бокс

Источник – Чемпион.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко разочарован действиями Федерации бокса Украины относительно дисквалификации Віктоа Вихриста и его тренера.

Об этом заявил сам ексчемпіон Чемпиону мира.

“Наказывать тренера и менеджера Вихриста – это абсолютная глупость, – считает Владимир Кличко. – Чем же тогда Ломаченко со своим легендарным отцом, Александр Усик или мы с братом отличаемся от Вихриста? Всех нас с Виктором объединяет одно – мы хотели развиваться как боксеры. Честно говоря, прочитав интервью с Вячеславом Глазковым, был разочарован методами работы руководства ФБУ. У меня нет сомнений, что все, сказанное Глазковым, является правдой”.

Напомним, после перехода Виктора Вихрист в профессионалы исполком ФБУ выступил с инициативой перед контрольно-дисциплинарным комитетом Федерации бокса Украины дисквалифицировать на три года личного тренера Вихриста Александра Ляхового от участия в чемпионатах и Кубках Украины как тренера и секунданта, и на этот же срок запретить менеджеру Вихрист Андрею Котельнику принимать участие в любых официальных мероприятиях ФБУ. Мы попросили Владимира Кличко прокомментировать это решение.

Также Чемпион писал о том, что Вихрист готовит судебный иск к ФБУ.

Отметим, что Виктор Вихрист работал спарринг-партнером Владимира Кличко при подготовке украинца к бою с Энтони Джошуа в апреле 2017 года.

Максим Розенко, Чемпион