Судьи украли победу. Радченко уступил поляку

#Радченко

Источник – Чемпион.

Украинский тяжеловес Сергей Радченко (7-6, 2 KO) потерпел поражение в бою с поляком Артуром Шпилькой (24-4, 16 КО) в польском городе Ломжа на арене Hala Sportowa.

Шпилька, который вернулся в тяжелый вес из супертяжелого, активно начал бой, выиграл стартовые два раунда, но неожиданно Радченко в третьем раунде отправил соперника в нокдаун. Шпилька восстановился, продолжил бой, но в 5-м раунде снова оказался зажатым у канатов и рефери вновь отсчитал ему нокдаун.

В дальнейшем на ринге шел равный бой, в девятом раунде рефери снял с Радченко одно очко за удары предплечьем. Концовка поединка осталась за польским боксером, которому в итоге двое судей отдали победу 95:93, еще один увидел ничью 94:94.

Даже польские фанаты не поняли решения судей, а польские СМИ написали, что это украденная победа.