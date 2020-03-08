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Бокс

Судьи украли победу. Радченко уступил поляку

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#Радченко

Источник – Чемпион.

Украинский тяжеловес Сергей Радченко (7-6, 2 KO) потерпел поражение в бою с поляком Артуром Шпилькой (24-4, 16 КО) в польском городе Ломжа на арене Hala Sportowa.

Шпилька, который вернулся в тяжелый вес из супертяжелого, активно начал бой, выиграл стартовые два раунда, но неожиданно Радченко в третьем раунде отправил соперника в нокдаун. Шпилька восстановился, продолжил бой, но в 5-м раунде снова оказался зажатым у канатов и рефери вновь отсчитал ему нокдаун.

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В дальнейшем на ринге шел равный бой, в девятом раунде рефери снял с Радченко одно очко за удары предплечьем. Концовка поединка осталась за польским боксером, которому в итоге двое судей отдали победу 95:93, еще один увидел ничью 94:94.

Даже польские фанаты не поняли решения судей, а польские СМИ написали, что это украденная победа.

Источник: champion.com.ua
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