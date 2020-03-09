Стала известна дата боя Постол – Рамирес

Промоутерская компания Top Rank официально объявила бой Постол – Рамирес
#Постол, #Рамирес, #бокс
Источник – sportarena.com.
Украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол (31-2, 12 КО) 9 мая встретится с чемпионом WBC и WBO Хосе Карлосом Рамирес (25-0, 17 КО).
Об этом сообщает Top Rank.
Бой состоится в Фресно, Калифорния.
Отметим, что изначально бой Постол – Рамирес был запланирован в Китае и, из-за эпидемии коронавируса его отменили.
Напомним, Вихрист узнал соперника и дату второго боя в профессиональном боксе.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: