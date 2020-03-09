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Бокс

Стала известна дата боя Постол – Рамирес

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Промоутерская компания Top Rank официально объявила бой Постол – Рамирес

#Постол, #Рамирес, #бокс

Источник – sportarena.com.

Украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол (31-2, 12 КО) 9 мая встретится с чемпионом WBC и WBO Хосе Карлосом Рамирес (25-0, 17 КО).

Об этом сообщает Top Rank.

Бой состоится в Фресно, Калифорния.

Отметим, что изначально бой Постол – Рамирес был запланирован в Китае и, из-за эпидемии коронавируса его отменили.

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Напомним, Вихрист узнал соперника и дату второго боя в профессиональном боксе.

Источник: champion.com.ua
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