Вихрист узнал соперника и дату второго боя в профессиональном боксе

Украинец 21-го марта проведет второй поединок
#Вихрист
Источник – sport.ua.
Украинский супертяжеловес Виктор Вихрист 21-го марта проведет второй поединок на профессиональном ринге.
Об этом сообщает ECB Boxing.
27-летний боксер в Берлине встретится с 33-летним аргентинцем Макси Алехандро Сосой (9-2, 4 KO).
Первый бой в профессионалах Вихрист провел месяц назад и одержал победу уже в первом раунде, нокаутировав белоруса Андрея Мазаника.
Напомним, Кличко-младший раскритиковал действия Федерации бокса Украины относительно дисквалификации Виктора Вихриста и его тренера.
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