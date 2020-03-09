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Бокс

Вихрист узнал соперника и дату второго боя в профессиональном боксе

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Украинец 21-го марта проведет второй поединок

#Вихрист

Источник – sport.ua.

Украинский супертяжеловес Виктор Вихрист 21-го марта проведет второй поединок на профессиональном ринге.

Об этом сообщает ECB Boxing.

27-летний боксер в Берлине встретится с 33-летним аргентинцем Макси Алехандро Сосой (9-2, 4 KO).

Первый бой в профессионалах Вихрист провел месяц назад и одержал победу уже в первом раунде, нокаутировав белоруса Андрея Мазаника.

Напомним, Кличко-младший раскритиковал действия Федерации бокса Украины относительно дисквалификации Виктора Вихриста и его тренера.

Источник: champion.com.ua
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