Федерация бокса Украины слила Вихриста – Танкевич

Вихрист правильно сделал, что перешел в профессионалы

#Вихрист, #ФБУ

Источник – gazeta.ua.

Было бы странным, если бы при таких обстоятельствах Виктор Вихрист отказался от конкретного предложения о переходе в профи от немецких промоутеров.

Об этом заявил боксерский обозреватель Василий Танкевич.

“Обидно, что лучшего в Европе супертяжеловеса последних лет не то, что не отстояли, а фактически “слили” при первой же возможности. Отдельные представители ФБУ смешно оправдывались, что Вихрист – №1 на момент перехода в профессионалы. Но всем очевидно: Рогава – лишь благодаря одному-единственному спорно выигранном бою! – забронировал за собой место лидера в сборной.

И то, что главный тренер сборной Леонид Лоиский взял Рогаву в январе на самый престижный Кубок Странджа в Болгарии с первым составом команды, только подтверждает, что ставка делалась уже на него. Мог прояснить ситуацию контрольный спарринг между оппонентами, но о нем даже речь не шла.

Однозначно – ситуация для Вихриста была унизительной. Иметь статус резервиста, терять сезон в 27-летнем возрасте и ждать, что произойдет какой-то форс-мажор или соперник “сломается” – сомнительная позиция. Поэтому было бы странным, если бы при таких обстоятельствах Виктор отказался от конкретного предложения о переходе в профи от немецких промоутеров”, – отметил Танкевич.