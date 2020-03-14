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Бокс

Бой Вихриста перенесли через коронавирус

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Следующий бой Вихриста состоится в спортзале

#Вихрист

Источник – sport.ua.

Бой украинского супертяжеловеса Виктора Вихриста (1-0, 1 КО) перенесен через коронавирус.

Об этом сообщает Luckypunch.net.

21 марта в Берлине был запланирован второй поединок украинца в профи против 33-летнего аргентинца Алехандро Сосы (9-2, 4 КО).

Однако, вечер бокса из-за распространения коронавирус в Германии перенесен из Берлина в Гамбург и пройдет в местном спортзале компании.

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Бои пройдут без зрителей и в другую дату, которая будет сообщена позже.

Ранее, Кличко-младший раскритиковал действия Федерации бокса Украины относительно дисквалификации Виктора Вихриста и его тренера.

Напомним, Вихрист узнал соперника и дату второго боя в профессиональном боксе.

 

Источник: champion.com.ua
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