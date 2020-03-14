Бой Вихриста перенесли через коронавирус

Следующий бой Вихриста состоится в спортзале
#Вихрист
Источник – sport.ua.
Бой украинского супертяжеловеса Виктора Вихриста (1-0, 1 КО) перенесен через коронавирус.
Об этом сообщает Luckypunch.net.
21 марта в Берлине был запланирован второй поединок украинца в профи против 33-летнего аргентинца Алехандро Сосы (9-2, 4 КО).
Однако, вечер бокса из-за распространения коронавирус в Германии перенесен из Берлина в Гамбург и пройдет в местном спортзале компании.
Бои пройдут без зрителей и в другую дату, которая будет сообщена позже.
Ранее, Кличко-младший раскритиковал действия Федерации бокса Украины относительно дисквалификации Виктора Вихриста и его тренера.
Напомним, Вихрист узнал соперника и дату второго боя в профессиональном боксе.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: