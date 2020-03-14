Финальный бой Суперсерии Брієдіс – Дортикос перенесли

Бой состоится в мае
#Брієдіс, #Дортикос
Источник – boxingscene.com.
Финал Всемирной боксерской Суперсерии между латвийцем Майрісом Брієдісом (26-1, 19 КО) и кубинцем Юніером Дортікосом (24-1, 22KO), который должен был состояться 21 марта в Риге (Латвия), перенесен.
Об этом сообщает boxingscene.com.
Бой должен состояться 16 мая.
Решение принято в связи с запретом правительства Латвии на мероприятия численностью более 200 человек в связи с распространением коронавирус.
Напомним, Брієдіса лишили титула WBO.
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