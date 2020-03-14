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Бокс

Финальный бой Суперсерии Брієдіс – Дортикос перенесли

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Бой состоится в мае

#Брієдіс, #Дортикос

Источник – boxingscene.com.

Финал Всемирной боксерской Суперсерии между латвийцем Майрісом Брієдісом (26-1, 19 КО) и кубинцем Юніером Дортікосом (24-1, 22KO), который должен был состояться 21 марта в Риге (Латвия), перенесен.

Об этом сообщает boxingscene.com.

Бой должен состояться 16 мая.

Решение принято в связи с запретом правительства Латвии на мероприятия численностью более 200 человек в связи с распространением коронавирус.

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Напомним, Брієдіса лишили титула WBO.

Источник: champion.com.ua
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