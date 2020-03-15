Чисора: Коронавирус был выведен искусственно

Дерек Чисора поделился мыслями о пандемии коронавирус, которая напугала весь мир.
#Чисора, #коронавирус
Источник – Чемпион.
Больше всего разрушений на Земле сделали люди.
Об этом сказал британский боксер Дерек Чисорой.
Актуально: Усик заразился “новым вирусом”
“Коронавирус никак на меня не повлиял. Послушайте, очень печально, что эта болезнь убивает людей. У нас есть огромные ресурсы и миллиарды долларов, но люди все равно гибнут.
Однако одновременно это геноцид. Кто-то вывел то, что может убить любого человека, половину популяции. Люди жалуются на климатические изменения. Я думаю, что больше всего разрушений на планете было сделано людьми. Возможно, мы можем очистить некоторых из нас. Я считаю, что коронавирус был выведен искусственно. Согласитесь, что эту болезнь вывели”, – сказал Чисора.
Напомним, бой Александр Усик – Дерек Чисора состоится 23 мая на O2 Arena в Лондоне.