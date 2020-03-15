Чисора: Коронавирус был выведен искусственно

Дерек Чисора поделился мыслями о пандемии коронавирус, которая напугала весь мир.

#Чисора, #коронавирус

Источник – Чемпион.

Больше всего разрушений на Земле сделали люди.

Об этом сказал британский боксер Дерек Чисорой.

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“Коронавирус никак на меня не повлиял. Послушайте, очень печально, что эта болезнь убивает людей. У нас есть огромные ресурсы и миллиарды долларов, но люди все равно гибнут.

Однако одновременно это геноцид. Кто-то вывел то, что может убить любого человека, половину популяции. Люди жалуются на климатические изменения. Я думаю, что больше всего разрушений на планете было сделано людьми. Возможно, мы можем очистить некоторых из нас. Я считаю, что коронавирус был выведен искусственно. Согласитесь, что эту болезнь вывели”, – сказал Чисора.