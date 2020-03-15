Новое на сайте

еще
Воскресенье, 15 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксЧисора: Коронавирус был выведен искусственно
Бокс

Чисора: Коронавирус был выведен искусственно

AdminНет комментариев
Добавлено

Дерек Чисора поделился мыслями о пандемии коронавирус, которая напугала весь мир.

#Чисора, #коронавирус

Источник – Чемпион.

Больше всего разрушений на Земле сделали люди.

Об этом сказал британский боксер Дерек Чисорой.

Актуально: Усик заразился “новым вирусом”

“Коронавирус никак на меня не повлиял. Послушайте, очень печально, что эта болезнь убивает людей. У нас есть огромные ресурсы и миллиарды долларов, но люди все равно гибнут.

Однако одновременно это геноцид. Кто-то вывел то, что может убить любого человека, половину популяции. Люди жалуются на климатические изменения. Я думаю, что больше всего разрушений на планете было сделано людьми. Возможно, мы можем очистить некоторых из нас. Я считаю, что коронавирус был выведен искусственно. Согласитесь, что эту болезнь вывели”, – сказал Чисора.

Напомним, бой Александр Усик – Дерек Чисора состоится 23 мая на O2 Arena в Лондоне.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 + 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Украинцы выиграли три боя в первый день турнира в Лондоне

Александр Доскальчук
Ещё один украинец подписал контракт с UFC

Тренер Гвоздика верит в победу Лопеса над Ломаченко

Финальный бой Суперсерии Брієдіс – Дортикос перенесли

Чисора: Я нокаутирую Усика

Закрыть