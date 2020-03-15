Тренер Гвоздика верит в победу Лопеса над Ломаченко

Тедди Атлас прокомментировал бой Ломаченко – Лопес
#Лопес, #Ломаченко
Источник – isport.ua.
Теофімо Лопес будет иметь шанс в поединке против чемпиона WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко.
Об этом рассказал тренер Александра Гвоздика Тедди Атлас.
“Лопес умеет устрашающе быстро сокращать дистанцию. Ты даже не заметишь, как он доберется до тебя. В этом Теофімо очень похож на Мэнни Пакьяо, когда тот был на пике.
Лопес – единственный, кто сейчас способен огорчить Ломаченко. Это опасный поединок. В Теофімо есть мощь, хитрость и умение сокращать дистанцию”, – рассказал Лопес.
“Лопес умеет устрашающе быстро сокращать дистанцию. Ты даже не заметишь, как он доберется до тебя. В этом Теофімо очень похож на Мэнни Пакьяо, когда тот был на пике.
Лопес – единственный, кто сейчас способен огорчить Ломаченко. Это опасный поединок. В Теофімо есть мощь, хитрость и умение сокращать дистанцию”, – рассказал Лопес.
Напомним, Ломаченко подтвердил дату своего следующего боя.
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