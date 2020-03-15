Украинцы выиграли три боя в первый день турнира в Лондоне

Прекращает борьбу только Марина Малеванная

Источник – Федерация бокса Украины.

В субботу, 14 марта, состоялся первый соревновательный день одной из наиболее знаковых боксерских событий года – Европейского лицензионного турнира на Олимпийские игры Токио-2020.

В рамках стартового соревновательного дня выступили четыре представителя национальной сборной Украины. По результатам напряженных поединков в нашем активе три из четырех возможных побед.

Начал победное шествие сборной Украины капитан нашей команды – Николай Буценко (весовая категория 57 кг). В первом круге соревнований боксер одержал досрочную победу над представителем Дании Фредериком Єнсеном.

Также победил и супертяжеловес Цотне Рогава (г. Одесса), который не оставил шансов своему литовскому визави Алгірдасу Баніулісу. По результатам трех раундов все судьи единогласно отдали предпочтение нашему боксеру.

Заключительную победу для сборной Украины в рамках стартового соревновательного дня получила многолетний лидер женской сборной Украины Татьяна Коб. Единогласным решением судей Татьяна в первом круге соревнований победила Анахім Агаеву из Азербайджана.

К сожалению, прекращает борьбу за лицензии Марина Малеванная (весовая категория 60 кг), которая уступила турчанці Есри Їлдіз.