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Бокс

Усик: Владимир Кличко иногда спаррингует со мной

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Источник – Чемпион.

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейті Александр Усик, имеет хорошие отношения с братьями Кличко.

Об этом рассказал сам спортсмен.

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“У меня невероятные отношения с братьями Кличко. Мы несколько дней назад виделись с Виталием, он позвонил Владимиру, мы разговаривали по телефону.

Они мне дают советы. Владимир бывает приезжает в лагерь и спаррингует со мной. Он корректный парень и не говорит про сильные или слабые стороны Джошуа. Он просто делает то, что необходимо мне “, – рассказал Усик в интервью Behind the gloves.

Напомним, поединок Усик – Чисора состоится 23 мая в Лондоне.

Источник: champion.com.ua
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