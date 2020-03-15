Усик: Владимир Кличко иногда спаррингует со мной

Источник – Чемпион.

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейті Александр Усик, имеет хорошие отношения с братьями Кличко.

Об этом рассказал сам спортсмен.

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“У меня невероятные отношения с братьями Кличко. Мы несколько дней назад виделись с Виталием, он позвонил Владимиру, мы разговаривали по телефону.

Они мне дают советы. Владимир бывает приезжает в лагерь и спаррингует со мной. Он корректный парень и не говорит про сильные или слабые стороны Джошуа. Он просто делает то, что необходимо мне “, – рассказал Усик в интервью Behind the gloves.