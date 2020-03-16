Фьюри может получить 8 лет дисквалификации

Тайсона Фьюри подозревают в употреблении допинга

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Источник – ua.tribuna.com.

Британское антидопинговое агентство (UKAD) может расследовать дело братьев Фьюри о сокрытии в употреблении допинга.

Об этом сообщает Daily Mail.

Фермер из Ланкашира Мартин Керфут сообщил, что представитель Тайсона предлагал ему 30 тысяч долларов за то, чтобы он дал ложные показания относительно проваленного боксером допинг-теста в 2015 году.

Если UKAD докажет вину братьев Фьюри, то каждый из них может получить дисквалификацию на восемь лет.

Напомним, Фьюри и Уайлдер успешно прошли допинг-тест VADA.

Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в 7-м раунде в поединке, который состоялся в ночь на 23 февраля в США.