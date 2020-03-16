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Кличко: Наша сила больше за этот вирус

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Бывший боксер сделал обращение к людям

#Кличко, #коронавирус

Источник – Чемпион.

Коронавирус стал невероятным и гигантским вызовом для всех нас, наших правительств, наших систем здравоохранения, нашей экономики, для всех людей.

Об этом Владимир Кличко написал в Facebook.

“Как вы знаете, я люблю вызовы. Они дают нам возможность расти вне себя, давать нам ощущение прожить полноценную жизнь. Однако некоторые вызовы гораздо больше, чем другие.

Вирус Covid-19 – это невероятный и гигантский вызов для всех нас, наших правительств, наших систем здравоохранения, нашей экономики, для всех людей.

Теперь пришло время столкнуться с этим удивительным вызовом вместе и сделать свой личный вклад”, – написал Кличко.

Напомним, Италия просит перенести Евро-2020.

Источник: champion.com.ua
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