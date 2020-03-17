Федерация бокса Украины экстренно эвакуирует делегацию сборной из Лондона

Руководство ФБУ арендовала частный самолет

#коронавирус

Источник – sport.ua.

В связи с чрезвычайно напряженной ситуацией в мире, вызванной пандемией коронавирус COVID-19, Федерация бокса Украины экстренно возвращает делегацию Национальной сборной Украины по боксу из Лондона в Украину.

Об этом заявил президент ФБУ Владимир Продивус.

“Безопасность и здоровье представителей ФБУ – это, безусловно, главный приоритет в работе для Федерации бокса Украины. После отмены лицензионного турнира в Лондоне мы провели экстренную разговор с первыми вице-президентами ФБУ Дмитрием Шенцевым и Владиславом Мангером и сделали все от нас возможное, чтобы команда максимально оперативно и безопасно вернулась в Украину. Рад сообщить, что уже сегодня вечером украинская делегация прилетает в Киев. Сейчас команда обеспечена всеми необходимыми медицинскими средствами, масками, дезинфекторами. Еще раз хочу отметить, что Федерация бокса Украины – это слаженный коллектив, который работает на результат и исключительно в интересах развития бокса, спортсменов и тренеров. Еще раз благодарен Дмитрию Шенцеву и Владиславу Мангеру за оперативную реакцию и поддержку”, – отметил Продивус.

Напомним, в эти дни в Лондоне проходил Европейский лицензионный турнир по отбору на Олимпийские игры в Токио-2020. Соревнования должны были пройти с 14 по 24 июня. Однако, из-за вспышки пандемии коронавирус и на фоне усиления глобальных ограничений на поездки и проведение карантинных мероприятий, 16 марта организаторы сообщили, что вынуждены отменить и перенести вышеуказанные соревнования к урегулированию ситуации.

Дополнительную информацию о месте и дате продолжения проведения Европейского лицензионного турнира будет сообщено Международным Олимпийским комитетом дополнительно.

Чартерный рейс Лондон – Киев с делегацией Национальной сборной Украины по боксу вылетает сегодня, 17 марта, из столицы Англии в 22:00.

Ранее, Хижняк одержал яркую победу на турнире в Лондоне.