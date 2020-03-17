Менеджер Усика требует боя с Джошуа

Егіс Клімас прокомментировал бой против Энтони Джошуа

#Усик #Джошуа, #Фьюри

Источник – sportarena.com.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) после боя против Кубрата Пулева (28-1, 14 КО) должен драться с Александром Усиком (17-0, 13 КО).

Об этом рассказал менеджер украинского боксера Александра Усика Егіс Клімас.

“Как они это могут провести? Прямо сейчас Александр должен победить Дерека Чисору, потом он становится обязательным претендентом по версии WBO. Думаю, Энтони тоже хочет этого поединка. Хорошие бойцы должны бороться с такими же. Энтони видит хороший вызов в Александре и захочет встретиться, чтобы доказать, что он сильнее.

Мы не хотим долго ждать своей очереди. Александр желает быть на ринге, чтобы быть в тонусе. Было бы большой проблемой не боксировать долгое время”, – рассказал Клімас.