МОК приостановил квалификационный олимпийский турнир

Турнир должен был завершиться 24 марта
#МОК #коронавирус
Источник – interfax.com.ua.
Международный олимпийский комитет принял решение приостановить до мая квалификацию на Олимпиаду 2020 года для боксеров.
Об этом сообщает пресс-служба МОК.
“Европейский отборочный турнир, который стартовал 14 марта и должен был пройти до 24 марта, будет закрыт после сегодняшней вечерней сессии”, – говорится в сообщении.
“Европейский отборочный турнир, который стартовал 14 марта и должен был пройти до 24 марта, будет закрыт после сегодняшней вечерней сессии”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что распределение олимпийских квот на Игры 2020 года, завершается в мае и июне.
Ранее МОК исключил возможность проведения Олимпиады в Токио без зрителей.
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