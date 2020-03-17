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Бокс

МОК приостановил квалификационный олимпийский турнир

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Турнир должен был завершиться 24 марта

#МОК #коронавирус

Источник – interfax.com.ua.

Международный олимпийский комитет принял решение приостановить до мая квалификацию на Олимпиаду 2020 года для боксеров.

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

“Европейский отборочный турнир, который стартовал 14 марта и должен был пройти до 24 марта, будет закрыт после сегодняшней вечерней сессии”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что распределение олимпийских квот на Игры 2020 года, завершается в мае и июне.

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Ранее МОК исключил возможность проведения Олимпиады в Токио без зрителей.

Источник: champion.com.ua
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