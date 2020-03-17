Усик: самый Страшный вирус – это грех

По мнению боксера сейчас стоит ходить в храм

#Усик

Источник – sportarena.com.

Во времена пандемии коронавирус COVID-19 не нужно повременить с походами в храм.

Об этом украинский супертяжеловес Александр Усик заявил в интервью Luckypunch.net.

“Самый страшный вирус, которым мы болеем, – это грех. Кто-то говорит, что нужно повременить с походами в храм и все остальное. Все глупости. Ходите в храм, причащаться, исповедоваться и тогда все будет хорошо.

На самом деле, если Всевышний простит наши какие-то вещи, которые он держит в своих руках, тогда с нами что-то будет происходить. Но и то, он нам все это дает для того, чтобы мы упокорювалися и шли по его пути, по которому он нас ведет”, – отметил Усик.