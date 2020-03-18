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Бокс

Чисора хочет нокаутировать Усика

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Дерек Чисора прокомментировал бой против Александра Усика

#Чисора, #Усик #бокс

Источник – ua.tribuna.com.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора уверен в своей победе над Александром Усиком.

Об этом рассказал сам боксер.

“Я очень уверен сейчас. Мы роздробимо друг друга, но как факт – я нанесу мощный удар, который потрясет его, а потом выключу его.

В дебюте в супертяжелом весе он готовился к одного парня, затем быстро произошла замена, к которой он не готовился. Я не считаю это плохим выступлением”, – сказал Чисора.

Напомним, Усик и Чисора провели дуэль взглядов.

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Ранее Чисора издевался над английским Усика.

Источник: champion.com.ua
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