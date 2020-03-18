Чисора хочет нокаутировать Усика

Дерек Чисора прокомментировал бой против Александра Усика
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Источник – ua.tribuna.com.
Британский супертяжеловес Дерек Чисора уверен в своей победе над Александром Усиком.
Об этом рассказал сам боксер.
“Я очень уверен сейчас. Мы роздробимо друг друга, но как факт – я нанесу мощный удар, который потрясет его, а потом выключу его.
В дебюте в супертяжелом весе он готовился к одного парня, затем быстро произошла замена, к которой он не готовился. Я не считаю это плохим выступлением”, – сказал Чисора.
Напомним, Усик и Чисора провели дуэль взглядов.
Ранее Чисора издевался над английским Усика.
Источник: champion.com.ua