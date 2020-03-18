Гвоздик: Возьму реванш у Бетербиева

Александр Гвоздик прокомментировал реванш с Артуром Бетербиевым
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Источник – Luckypunch.net.
Экс-чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) хочет провести реванш против Артура Бетербиева (15-0, 15 КО).
Об этом рассказал сам украинский боксер.
“Я злой, я голодный, из зала не вылезаю. Хочу в ринг, но пока не пускают. Однако, ситуация такая не только у меня, а у всех сейчас, поэтому подождем. Двигаюсь только вперед, возьмем реванш у Бетербиева, что я очень хочу сделать. Ему респект, он крутой чемпион, но я хочу с ним побоксировать еще раз”, – рассказал Гвоздик.
Напомним, тренер Гвоздика верит в победу Лопеса над Ломаченко.
Источник: champion.com.ua