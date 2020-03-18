Поединки Джошуа и Усика могут перенести

В связи с коронавирусом ряд боксерских событий отсрочат

#Усик #Джошуа

Источник – sport.ua.

Промоутерская компания Matchroom Boxing через коронавирус переносит свои вечера бокса, которые были запланированы в марте и апреле на более поздние даты.

Об этом сообщает Sky Sports.

Будет перенесен поединок Давида Аванесян и Джоша Келли, который должен был состояться 28 марта в Лондоне.

Также перенесены апрельские поединки.

Также промоутер Эдди Гірн заявил, что бой Энтони Джошуа и Кубрата Пулева, который запланирован на 20 июня, может быть перенесен на июль.

Отметим, что под вопросом может оказаться проведение поединка Александра Усика и Дерека Чисоры. Сейчас дата поединка – 23 мая.

Напомним, менеджер Усика требует боя с Джошуа.