Тайсон: Хочу увидеть бой Джошуа – Фьюри

Майк Тайсон прокомментировал возможный бой Джошуа – Фьюри

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Источник – ua.tribuna.com.

Поединок чемпиона WBC Тайсона Фьюри против чемпиона WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа принесет большие деньги.

Об этом рассказал экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон.

“Мне очень нравится Фьюри. Я горд тем, что его назвали в мою честь. Когда я впервые услышал эту историю, то был очень благодарен.

Не знаю, кто победит в его поединке с Энтони Джошуа, но я очень хотел бы посмотреть этот бой. На кону будут большие деньги.

Уайлдеру нужно сразу возвращаться. Нужно восстановиться, разложить в голове все по местам и вернуться в ринг”, – сказал Тайсон.