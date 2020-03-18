Умер дядя и тренер Флойда Мейвезера

О причинах смерти ничего не сообщается

#Мейвезер

Источник – championat.com.

Сегодня, 17 марта, в возрасте 58 лет скончался экс-чемпион мира в двух весовых категориях Роджер Мейвезер.

Об этом сообщает TMZ.

Прежде всего он был известен даже не достижениями как боксер-профессионал – Роджер тренировал экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях, своего племянника Флойда Мейвезера.

О причинах смерти Роджера Мейвезера ничего не сообщается. Вместе с тем известно, что он с пренебрежением относился к собственному здоровью. В прошлом Флойд Мейвезер утверждал, что его дяде можно дать 80 лет. Несколько лет назад Роджер Мейвезер потерялся на улице, но вскоре был обнаружен. Флойд Мейвезер тяжело переживает смерть близкого родственника.

Несколькими днями ранее была найдена мертвой экс-жена Флойда и мать его детей Джози Харрис.