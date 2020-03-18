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Умер дядя и тренер Флойда Мейвезера

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О причинах смерти ничего не сообщается

#Мейвезер

Источник – championat.com.

Сегодня, 17 марта, в возрасте 58 лет скончался экс-чемпион мира в двух весовых категориях Роджер Мейвезер.

Об этом сообщает TMZ.

Прежде всего он был известен даже не достижениями как боксер-профессионал – Роджер тренировал экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях, своего племянника Флойда Мейвезера.

О причинах смерти Роджера Мейвезера ничего не сообщается. Вместе с тем известно, что он с пренебрежением относился к собственному здоровью. В прошлом Флойд Мейвезер утверждал, что его дяде можно дать 80 лет. Несколько лет назад Роджер Мейвезер потерялся на улице, но вскоре был обнаружен. Флойд Мейвезер тяжело переживает смерть близкого родственника.

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Несколькими днями ранее была найдена мертвой экс-жена Флойда и мать его детей Джози Харрис.

Источник: champion.com.ua
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