Усик: Я не вижу в Чисоре никаких слабостей

Александр Усик прокомментировал бой против Дерека Чисоры
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Источник – Behind The Gloves.
Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик (17-0, 13 КО) не видит в Дереку Чисоре (32-9, 23 КО) слабые стороны.
Об этом рассказал сам украинский боксер.
“Я не видел в Чисоре никаких слабостей, никакой скорости. Мне просто нужен этот бой. Я буду боксировать, выполнять все то, что я делаю.
Меня не интересует, что он мне принесет и с какими намерениями придет. Главное, с какими намерениями я приду, а я прихожу с любовью”, – отметил Усик.
Напомним, Усика изолировали от тренировочного лагеря.
Также, поединки Джошуа и Усика могут перенести.
Источник: champion.com.ua