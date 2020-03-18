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Усик: Я не вижу в Чисоре никаких слабостей

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Александр Усик прокомментировал бой против Дерека Чисоры

#Усик #Чисора, #бокс

Источник – Behind The Gloves.

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик (17-0, 13 КО) не видит в Дереку Чисоре (32-9, 23 КО) слабые стороны.

Об этом рассказал сам украинский боксер.

“Я не видел в Чисоре никаких слабостей, никакой скорости. Мне просто нужен этот бой. Я буду боксировать, выполнять все то, что я делаю.

Меня не интересует, что он мне принесет и с какими намерениями придет. Главное, с какими намерениями я приду, а я прихожу с любовью”, – отметил Усик.

Напомним, Усика изолировали от тренировочного лагеря.

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Также, поединки Джошуа и Усика могут перенести.

Источник: champion.com.ua
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