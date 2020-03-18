Усик не хочет переходить в ММА

Украинский боксер считает, что ему хватает хайпа

#ММА, #Усик

Источник – sport.ua.

33-летний украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) не заинтересован в переходе в смешанные единоборства (MMA).

Об этом он заявил в Instagram.

“Участвовать в смешанных единоборствах – это лишнее. Только ради хайпа. Хотя я и так нормально хайпую сейчас”, – сказал Усик.

Следующим соперником Усика станет 36-летний британский боец Дерек Чисора. Поединок должен состояться в Лондоне 23-го мая.

Напомним, Усика изолировали от тренировочного лагеря.

Также, поединки Джошуа и Усика могут перенести.