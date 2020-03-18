Усик не хочет переходить в ММА

Украинский боксер считает, что ему хватает хайпа
#ММА, #Усик
Источник – sport.ua.
33-летний украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) не заинтересован в переходе в смешанные единоборства (MMA).
Об этом он заявил в Instagram.
“Участвовать в смешанных единоборствах – это лишнее. Только ради хайпа. Хотя я и так нормально хайпую сейчас”, – сказал Усик.
Следующим соперником Усика станет 36-летний британский боец Дерек Чисора. Поединок должен состояться в Лондоне 23-го мая.
Напомним, Усика изолировали от тренировочного лагеря.
Также, поединки Джошуа и Усика могут перенести.
Источник: champion.com.ua