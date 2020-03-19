Альварес согласовал с Головкиным финансовые условия третьего боя

Стали известны условия третьего боя Альварес – Головкин

#Альварес, #Головкин, #бокс

Источник – isport.ua.

Были согласованы условия третьего поединка между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

Об этом сообщает The Athletic.

Бой состоится в том случае, если в своих ближайших поединках Головкин победит Камиля Шеремета, а Альварес справится с Билли Джо Сондерсом.

Ранее сообщалось, что бой может состояться в сентябре.

Напомним, Головкин за травмы перенес свой бой.