Альварес согласовал с Головкиным финансовые условия третьего боя

Стали известны условия третьего боя Альварес – Головкин
#Альварес, #Головкин, #бокс
Источник – isport.ua.
Были согласованы условия третьего поединка между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.
Об этом сообщает The Athletic.
Бой состоится в том случае, если в своих ближайших поединках Головкин победит Камиля Шеремета, а Альварес справится с Билли Джо Сондерсом.
Ранее сообщалось, что бой может состояться в сентябре.
Напомним, Головкин за травмы перенес свой бой.
Источник: champion.com.ua