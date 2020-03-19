Гарсия: Не удивлюсь, если Лопес остановит Ломаченко

Майки Гарсия прокомментировал бой Ломеченко – Лопес

#Лопес, #Ломаченко

Источник – sport.ua.

Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) имеет шанс победить Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.

Об этом рассказал экс-чемпион мира в четырех категориях Майки Гарсия.

“Я думаю, что это, наверное, будет самый тяжелый бой для Ломы со времен Линареса. Этот бой будет более жестким, потому что Теофімо сильный и мощный, большой от природы и быстрый. Лома в легком весе не совсем то же самое, когда он был во втором полулегком или даже ниже.

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Я думаю, что в Теофімо гораздо больше шансов, чем думают люди, но я все еще склоняюсь к тому, что украинец выиграет решением судей. Я не думаю, что Лома может потрясти Лопеса, но я отчетливо вижу, как Теофімо может нанести вред Ломи. Думаю, что Лома выиграет этот бой по очкам, но я не удивлюсь, если Лопес потрясет его и остановит”, – сказал Гарсия.

Напомним, бой Ломаченко – Лопес может быть перенесен через коронавирус.