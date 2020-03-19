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Бокс

Гвоздик: В бою Ломаченко – Лопес есть интрига

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Александр Гвоздик прокомментировал следующий бой Василия Ломаченко

#Ломаченко, #Лопес

Источник – telegra.ph.

Бой против Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) будет тяжелым для Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Об этом рассказал экс-чемпион в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик.

“Лопес делает себе классный имидж. Однако для Васи это опасный бой, ведь Лопес может и ударить. Впрочем, считаю, что Ломаченко его просто разберет, в бою с ним Теофімо не будет таким, каким он был в предыдущих боях. Ведь там ему соперники позволяли делать многое, Вася такого не позволит.

В США есть много людей, которые верят в его победу. Плюс Top Rank подогревает интерес словами о новое поколение, которым как бы является Лопес, другими моментами. Я не думаю, что они так делают, потому что свято верят в победу Лопеса, они это делают просто потому, что знают зачем.

Например, в предыдущих боях Ломаченко с Кэмпбеллом или с Кроллой я интриги не видел, а здесь она присутствует”, – рассказал Гвоздик.

Напомним, бой Ломаченко – Лопес может быть перенесен через коронавирус.

Источник: champion.com.ua
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