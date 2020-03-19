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Бокс

Гвоздик: Усику нет смысла сразу боксировать против Фьюри или Джошуа

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Александр Гвоздик прокомментировал соперников Александра Усика

#Усик

Источник – telegra.ph.

Британский боксер Дерек Чисора (32-9, 23 КО) в настоящее время является идеальным соперником для Александра Усика (17-0, 13 КО).

Об этом рассказал экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО).

“Усику нет смысла сразу боксировать против Фьюри или Джошуа. А Чисора как раз такой соперник, который будет для Саши хорошей проверкой. Хотя люди тоже могут сказать, что это неправильно, типа зачем сразу Чисору, нужно кого-то более слабого. А был бы кто послабее, сказали бы, что он “мішкобій”, – рассказал Гвоздик.

Напомним, Усик не хочет переходить в ММА.

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Также, Усика изолировали от тренировочного лагеря.

Источник: champion.com.ua
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