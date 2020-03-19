Канело – Головкин: бой перенесут

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что третий боя между Саулем «Канело» Альваресом (53-1-2, 36 КО) и Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) придется перенести, передает Sky Sports.

По его словам, человечество должно научиться контролировать этот вирус.

«Если все пойдет по плану, то бой между Альваресом и Сондерсом состоится в июне-июле, а поединок Альварес-Головкин придется немного перенести. Да, я считаю, что со всей этой катавасией от традиционной сентябрьской даты придется отказаться», – сказал Хирн.

Стоит напомнить, бой Канело-Билли Джо Сондерс должен был состояться 2 мая в Лас-Вегасе, но из-за коронавируса его отменили.