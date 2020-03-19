Четверг, 19 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксКанело – Головкин: бой перенесут
Бокс

Канело – Головкин: бой перенесут

Сергей СумскойНет комментариев
Добавлено

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что третий боя между Саулем «Канело» Альваресом (53-1-2, 36 КО) и Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) придется перенести, передает Sky Sports.

По его словам, человечество должно научиться контролировать этот вирус.

«Если все пойдет по плану, то бой между Альваресом и Сондерсом состоится в июне-июле, а поединок Альварес-Головкин придется немного перенести. Да, я считаю, что со всей этой катавасией от традиционной сентябрьской даты придется отказаться», – сказал Хирн.

Читайте также:  Украинский телеканал покажет бой Деревянченко - Головкин

Стоит напомнить, бой Канело-Билли Джо Сондерс должен был состояться 2 мая в Лас-Вегасе, но из-за коронавируса его отменили.

загрузка...
Тэги: Александр ГоловкоСауль Альварес
Написать комментарий

Добавить комментарий

12 + два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Усик поражен ситуацией в мире

Гвоздик: В бою Ломаченко – Лопес есть интрига

Мейвезер отказался возвращаться в бокс

Гарсия: Не удивлюсь, если Лопес остановит Ломаченко

Гвоздик: Усику нет смысла сразу боксировать против Фьюри или Джошуа

Закрыть