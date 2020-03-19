Мейвезер о смерти дяди: Он был для меня одним из важнейших людей

Флойд Мейвезер прокомментировал смерть дяди

#Мейвезер

Источник – xsport.ua.

Смерть Роджера Мейвезера поразила экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Флойда Мейвезер.

Об этом рассказал сам боксер.

“Мой дядя был для меня одним из важнейших людей, как в ринге, так и за его пределами. Роджер был великим чемпионом и одним из лучших тренеров в боксе. К сожалению, в последние годы его здоровье сильно подводило и теперь он может покоиться с миром.

Роджер значил очень много для меня, моего отца Флойда-старшего, моего дяди Джеффа, всех в Mayweather Boxing Gym и для всего мира бокса. Это ужасная потеря для нас.

Мы благодарны всем за поддержку и любовь, которую мы получили в связи со смертью Роджера. Это показывает мне, что он сумел зацепить столь многих людей в боксе тем, что очень много отдал этому спорту, который был его первой и вечной любовью”, – рассказал Мейвезер.