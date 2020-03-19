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Бокс

Усик поражен ситуацией в мире

Сергей СумскойНет комментариев
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Украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) заявил, что он не понимает, что происходит в мире в связи с коронавиром.

По его словам, многие задают вопрос по поводу ситуации в мире.

«Я не знаю. Если бы я знал, что происходит в мире, я бы обязательно вам сказал. Как только узнаю, сразу скажу, сам в недоумении от того, что происходит», – сказал Усик во время прямого эфира в Instagram.

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 Также он добавил, что рассчитывает о том, что бой против Чисоры состоится.

«Мы тренируемся, готовимся. Это все, о чем я думаю. Думаю, как хорошо сегодня вечером потренироваться и выполнить задания, которые мы запланировали», – добавил он.

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Тэги: Александр Усик
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