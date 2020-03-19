Усик: Надеюсь бой с Чисорой состоится

Александр Усик прокомментировал бой против Дерека Чисоры

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Источник – Чемпион.

Александр Усик (17-0, 13 КО) надеется, что его бой против Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) не отменят.

Об этом рассказал сам украинский боксер в Instagram.

“Бой с Чисорой запланирован на 23 мая. Мне часто задают вопросы по поводу ситуации в мире. Я не знаю. Если бы я знал, что происходит в мире, я бы обязательно вам сказал. Как только узнаю, сразу скажу, сам удивляюсь от того, что происходит.

Будем надеяться, что бой состоится. Мы тренируемся, готовимся. Это все, о чем я думаю. Думаю, как хорошо сегодня вечером потренироваться и выполнить задания, которые мы запланировали”, – рассказал Усик.