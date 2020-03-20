Фьюри: Сомневаются, что Уайлдер бьет сильнее Кличко

Тайсон Фьюри прокомментировал силу удара Деонтея Уайлдера

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Источник – ua.tribuna.com.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри указал на важность скорости удара.

Об этом рассказал сам британский боксер.

“Не знаю, смогу ли я назвать Уайлдера сильнейшим панчером в истории. Я же не пропускал ударов от всех лучших панчеров.

Но я сомневаюсь, что он бьет сильнее Владимира Кличко. У украинца очень сильный нокаутирующий удар. И, конечно, побед в его послужном списке больше, чем у Уайлдера.

Но мы не будем говорить о силе удара. Нужно обсуждать скорость, с которой его наносят. Удар сложно увидеть, если скорость высокая. Таким образом тебя может отправить в нокаут даже не очень сильный соперник”, – сказал Фьюри.