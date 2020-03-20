Гірн назвал новую дату боя Усик – Чисора

Эдди Гірн прокомментировал перенос боя Усик – Чисора

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Источник – sport.ua.

Через пандемию коронавирус бой Александра Усика (17-0, 13 КО) против Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) может не состояться в запланированную дату.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн.

“Май еще не наступил, но мы понимаем, что должны продумывать непредвиденные обстоятельства. Возможен перенос боя Уайта и Поветкина на июнь, а поединка Усик – Чисора – на конец июня или начало июля.

Многое еще зависит от клубов АПЛ, ведь на их стадионах будут проходить некоторые бои. Если они продолжат сезон, то им будут нужны эти стадионы”, – рассказал Гірн.