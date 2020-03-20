Ломаченко за неопределенности бою с Лопесом вернулся в Украину

Бой Ломаченко – Лопес может не состояться

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Источник – sport.ua.

Чемпион мира по версиям WBC/WBA/WBO в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) вернулся в Украину.

Об этом рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

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Причиной называется неопределенность с проведением боя украинца за абсолютное чемпионство в легком весе против Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).

Напомним, бой Ломаченко – Лопес может быть перенесен через коронавирус.