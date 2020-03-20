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Лопес Ломаченко обвинил в срыве переговоров

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Теофімо Лопес прокомментировал переговоры о бое с Василием Ломаченко

#Лопес, #Ломаченко

Источник – ua-football.com.

Через возвращение Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) в Украину сорвались его переговоры о бое с Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).

Об этом рассказал сам американский боксер.

“Переговоры шли тяжело, но мы все же договорились. И почти сразу же после этого они отправляют Ломаченко домой в Украину. Что мне теперь сказать? Что делать? Я даже не знаю … Я просто расстроен. Мне не нравится все это, не нравится его отношение к делу

Будем ли мы вечно ждать Ломаченко? Нет? Точно нет. Мы обеспечили его всем тем, о чем он мечтал. А теперь он ноет: не хочет драться в Нью-Йорке, хочет провести бой в Лас-Вегасе или даже в Кали. Честно? Это все раздражает

Не собираюсь я сидеть и ждать. Я вам не утка. И уже давно сообщил о планах покорить следующий весовой дивизион. Я по-прежнему думаю об этом. Бой против Ломаченко – единственное, что удерживает меня в легком весе. И если он не состоится, то это точно не моя вина. А еще этот вирус … в Общем, сейчас все предельно непросто”, – сказал Лопес.

Ранее сообщалось, что Арум решил перенести поединок Ломаченко и Лопеса.

Источник: champion.com.ua
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