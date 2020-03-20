Лопес: Поединок с Ломаченко перенесут

Коронавирус повлиял не только на бокс, но и на другие виды спорта

#Лопес, #Ломаченко

Источник – Tribuna.com.

Поединок Теофімо Лопеса с украинцем Василием Ломаченко перенесут через пандемию коронавирус.

Об этом американец заявил в интервью ESPN.

“Уже отменили бои Шакура Стивенсона и Майкла Конлана. Тогда я понял, что мой бой будет следующим. Мы почти уверены, что станем такими.

Наш поединок с Ломаченко не отменят, а перенесут. Придется ждать дальнейших сообщений. Коронавирус повлиял не только на бокс, но и на другие виды спорта. Так что это что-то очень серьезное.

Надеюсь, что все изменится к лучшему. На дворе уже 2020 год, а я еще не дрался. Я провел последний бой в декабре, а сейчас у нас март. Я постараюсь провести в этом году как минимум два, а лучше три поединка.

Никто не знает, как долго продлится эта ситуация с коронавирусов. Откровенно говоря, в такие времена мы мало что можем изменить. Все очень непредсказуемо. Остается только сидеть и ждать”, – сказал Лопес.