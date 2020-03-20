Промоутер анонсировал третий бой Фьюри – Уайлдер

Фрэнк Уоррен прокомментировал третий бой Фьюри – Уайлдер

#Фьюри, #Уайлдер, #бокс

Источник – xsport.ua.

Третий бой между Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) может быть перенесен из-за эпидемии коронавирус.

Об этом рассказал промоутер британца Фрэнк Уоррен.

“Как все знают, сразу же после реванша Деонтей Уайлдер активировал контрактный пункт о третий бой с Тайсоном. Однако на этот момент ничего не произошло, поскольку все сосредоточены на том, что происходит с нами прямо сейчас. Думаю, нам потребуется пара недель, чтобы понять, как идут дела. Пандемия коронавирус будет все срывать. Сейчас мы находимся в руках правительства и ученых и ждем их вердикта. Но мы намерены устроить этот бой, нет сомнений, тяжеловесы должны встретиться еще раз.

Поединок Тайсона и Энтони Джошуа так же остается намеченным на декабрь, это было бы идеальным раскладом. Думаю, к этому времени уже все уляжется”, – рассказал Уоррен.