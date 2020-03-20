Усик назвал свою мечту в боксе

Боксер хочет собрать все пояса супертяжелого веса

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Источник – sport.ua.

33-летний украинский боксер Александр Усик сейчас не думает о завершении карьеры, так как мотивирован продолжать и хочет забрать все пояса супертяжелого веса, как это ему удалось сделать в крузервейті.

Об этом боксер заявил в интервью BoxingScene.

“Пока у меня будет оставаться мотивация вставать в 5 утра и тренироваться, я буду боксировать. Вот когда почувствую, что не хочу вылезать из кровати, то задумаюсь о завершении карьеры и старте карьеры в голливудском кино. Кроме того, у меня есть мечта: хочу стать абсолютным чемпионом в двух разных весовых категориях”, – сказал Усик.

Ранее, Гірн назвал новую дату боя Усик – Чисора.

Напомним, Усик не хочет переходить в ММА.