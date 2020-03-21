Джошуа хочет драться с Фьюри – промоутер

Фрэнк Уоррен прокомментировал возможный бой Джошуа – Фьюри

#Джошуа, #Фьюри, #бокс

Источник – xsport.ua.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа заинтересован в бою против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

Об этом рассказал промоутер Фрэнк Уоррен.

“Я не сомневаюсь, что Энтони Джошуа и Эдди Гірн захотят устроить бой с Тайсоном Фьюри. Но теперь к этому процессу привлечены и другие бойцы. Взять хотя бы Пулева. Состоится этот бой или нет, но все вопросы надо решить. Есть еще и Деонтей Уайлдер, которого к реваншу с Фьюри считали наиболее динамичным чемпионом.

Помните, как кто-то сказал: “Никто не может ударить так же сильно, как Деонтей Уайлдер”? Возможно, это правда. Уайлдеру есть что сказать. У него есть контракт на реванш с Фьюри. Так что перед тем, как говорить о поединке Фьюри – Джошуа, нам нужно прояснить позицию двух других бойцов.

Предположим, что Джошуа победит Пулева, а Фьюри снова встретится с Уайлдером и снова побьет его. Мне кажется, что тогда будет несложно собрать всех в одной комнате и договориться о поединке за звание объединенного чемпиона”, – рассказал Арум.